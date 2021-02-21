21 Şubat 2021 Show Yayın Akışı
21 Şubat 2021 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Katiller Devri
00:15 Zaman Makinesi 1973
02:15 Çukur
02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:15 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
06:00 Ramo
06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Mavi Boncuk
14:30 Zaman Makinesi 1973
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
20:00 Arıza
Kaynak: InterSinema.com