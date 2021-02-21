21 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı
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21 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı

21.02.2021 06:42 | Son Güncelleme: 21.02.2021 06:47
21 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı

21 Şubat 2021 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Sadakatsiz

01:15 Matrix Revolutions

02:30 Gelinim Mutfakta

03:15 Müzik Arası

04:30 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye

14:00 Karınca Adam

16:00 Hekimoğlu

16:15 Sadakatsiz

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Karınca Adam

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Matrix Revolutions

23:45 Hekimoğlu

Kaynak: InterSinema.com

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