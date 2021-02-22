21 Şubat 2021 Haberleri
22.02.2021 01:15 | Son Güncelleme: 22.02.2021 01:39
21 Şubat 2021 Manşet Haberleri.
- ABD, tutuklu vatandaşları için İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti
- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye tepki: CHP döviz rezervi işlemlerini çarpıtıyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisine rağmen ABD'li komutandan 'PKK ile kol kolayız' mesajı
- Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca, ormanda donmak üzereyken bulundu
- Evinin bahçesinde temizlik yapan vatandaş, insana ait kafatası buldu
- AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oldu iddiası
- Fenerbahçe taraftarından Erol Bulut'a büyük tepki: İstifa etmesin, kovulsun
- AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, kongrede aday olmayacağını açıkladı
- Fenerbahçe'de Thiam ve Caner oyundan çıkarılmalarına tepki gösterdi
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Berat Albayrak'la ilgili kullandığı ifadelere sert tepki: Çirkin dili kınıyoruz
- Lille, Lorient'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu
- Serenay Sarıkaya'dan tatil paylaşımlarını beğenmeyen Demet Akalın'a yanıt
- İstanbul'da pitbull dehşeti! Kediye saldırdığı anlar saniye saniye kamerada
- AK Partili Öznur Çalık'tan HDP'li Pervin Buldan'a sert sözler: Yüreğin yetiyorsa konuş
- Nihat Kahveci, Taylan Antalyalı'nın neden oynatılmadığını anlattı
- Aşk sarhoşu Hadise, Kaan Yıldırım'ın isminin baş harfini koluna kazıttı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
- Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun süper minili pozuna beğeni yağdı
- Milano derbisinde Inter, Milan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi
- Ülker Stadı'nın bozuk zeminine taraftar, sosyal medyada isyan etti
- Erol Bulut, Göztepe maçı öncesi yayıncı kuruluşa tepki gösterdi
- Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Göztepe'ye mağlup oldu ve zirve yolunda ağır yara aldı
- Barcelona sahasında Cadiz ile 1-1 berabere kaldığı maçta Lionel Messi kulüp tarihinin en fazla maça çıkan futbolcusu oldu
- Eski ortağı tarafından katledilen baba ve oğlun görüntüleri yürek burktu
- Gaziantep FK ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı
- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u 2-0 yendi
- Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı girişimi
- Son Dakika: Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'daki görevinden istifa etti
- Emel Tokkal'ın 'Kardeşim' dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti
- Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda Turan babasıyla beraber antrenmana katıldı
- Tottenham, deplasmanda West Ham United'a 2-1 mağlup oldu
- Şarkıcı Alpay'dan çok tartışılacak Zeki Müren sözleri: Türk Sanat Müziği'ni katletti
- F.Bahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu'ndan Digiturk'e sert tepki: Kim olduğumuzu görecekler
- 15 Temmuz şehidi ikiz polislerin mezarlarına alçak saldırı! Acılı babanın gözyaşları yürek burktu
- Yola fırlayan köpeği kurtarmak isteyen çocuğa araba çarptı
- Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta Ömer Bayram'ın kırık kaburgayla oynadığı ortaya çıktı
- Yeliz Yeşilmen'den eşi Ali Uğur Akbaş'a olay sözler: Düşüncesiz ve inanılmaz cimri
- Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı
- Son Dakika: Şanlıurfa'da korkunç olay! Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu