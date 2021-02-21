21 Şubat 2021 Fox Yayın Akışı
21 Şubat 2021 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Kefaret
00:30 Sen Çal Kapımı
03:00 Zuhal Topal’la Sofrada
03:15 Yasak Elma
04:45 Zümrüdüanka
05:15 Bir Deli Rüzgar
06:00 Kadın
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Kefaret
12:15 Kamera Arkası
13:00 Sen Çal Kapımı
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Mucize Doktor
15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
20:00 Kefaret
Kaynak: InterSinema.com