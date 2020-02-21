21 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
21 Şubat 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Tottenham - Liepzig
00:00 beIN Manşet
00:00 Taraftar
01:00 Maç Saati
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
02:00 Maç Saati
02:45 TFF 1. Lig Top 10
02:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
03:00 beIN Manşet
03:45 Maç Saati
04:00 Maç Saati
05:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
05:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
05:45 Süper Lig Top 10
06:00 beIN Manşet
06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Haftanın Öyküleri
15:30 Maç Saati
15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
16:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
16:00 Süper Lig Maç Özetleri
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
17:00 Haftanın Öyküleri
17:30 Taraftar
17:30 TFF 1. Lig Top 10
17:45 Süper Lig Top 10
18:00 Haftanın Öyküleri
18:00 beIN Manşet
18:00 Taraftar
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:00 Özel Röportaj
19:00 Taraftar
19:15 Süper Lig Top 10
19:30 Maç Önü
19:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
20:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü
20:00 DG Sivasspor - A. Alanyaspor
20:45 Devre Arası
21:00 DG Sivasspor - A. Alanyaspor
21:15 Devre Arası
21:40 UEFA Avrupa Ligi
21:55 Sporting - Başakşehir
22:00 Maç Sonu
22:30 Süper Lig Maç Sonu
22:55 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu
23:00 Sporting - Başakşehir
23:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri