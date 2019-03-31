21 Seçmenli Köyde Oy Kullanma İşlemi Sona Erdi

Kilis'te 21 seçmenli Tamburalı köyünde oy verme işlemi 2 saatte tamamlandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kilisliler sandık başına gitti.

Merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Tamburalı köyünde yaşayan 21 seçmen de muhtar ve İl Genel Meclisi üyelerini seçmek için oy kullandı.

Seçmenler köyde kamu binası bulunmadığı için yaklaşık 20 yıldır muhtarlık yapan ve bu dönem aday olmayan Sedat Hayta'nın evinde kurulan 1264 nolu sandıkta tercihlerini oyladı.

Hayta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 dönem köy halkının tercihini kendisinden yana kullandığını ancak bu dönem muhtarlığa aday olmadığını söyledi.

Kilis'in nüfusu en az olan köylerinden biri olduklarını ve halkın oyunu huzur ve güven içinde kullandığını belirten Hayta, seçimlerin tüm Türkiye için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kaynak: AA