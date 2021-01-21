'21' plakalı Diyarbakır'da '21, 21, 21' heyecanı
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'21' plakalı Diyarbakır'da '21, 21, 21' heyecanı

21.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:00
'21' plakalı Diyarbakır'da '21, 21, 21' heyecanı

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından kentin plakasının '21' olması dolayısıyla bugün '21'inci yüzyılın, 21'inci yılının, 21'inci gününün, 21'inci saati' etkinliği başlattı.

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından kentin plakasının '21' olması dolayısıyla bugün '21'inci yüzyılın, 21'inci yılının, 21'inci gününün, 21'inci saati' etkinliği başlattı.  

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabında, bugün için '21'inci yüzyılın, 21'inci yılının, 21'inci günü' etkinliğini başlattı. Kentin plakası olan '21' ile bütünleşen tarih, 'Diyarbakırlılar Günü' olarak belirtildi. Etkinlik kapsamında saat 21.21'e kadar sosyal medyada yapılacak etkileşimlerde en beğenilen fotoğrafların sergisi açılıp, beğeni sayısı kadar fidan dikimi yapılacak.

KARALOĞLU'NUN DAVETİ, SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Kampanya kapsamında Vali Karaloğlu'nun Diyarbakır'a yaptığı davet paylaşım mesajı, yoğun ilgi gördü. Karaloğlu'nun İstanbul Valiliği'ne 'İstanbul Boğazı manzarası şahane. Dicle serinliğinde çay içmeye de bekleriz', Ankara Valiliği'ne 'Seymenler misket oynar, biz Sur'da halay çekeriz. Sizi hep birlikte halay çekmeye bekleriz', İzmir Valiliği'ne 'İzmir'de en güzel kahvaltı boyozla yapılır. Örgü peynirimizin tadına bakmaya da bekleriz', Antalya Valiliği'ne 'Patara'ya hayranız. Zerzevan Kalemizde yıldızları seyretmeye bekleriz', Gaziantep Valiliği'ne 'Baklavanız çok özel. Burma kadayıfımızdan tatmaya bekleriz' davet mesajları binlerce kişi tarafından beğenildi. 


'21' plakalı Diyarbakır'da '21, 21, 21' heyecanı
'21' plakalı Diyarbakır'da '21, 21, 21' heyecanı
'21' plakalı Diyarbakır'da '21, 21, 21' heyecanı
'21' plakalı Diyarbakır'da '21, 21, 21' heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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