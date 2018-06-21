21 Okulun Öğretmenleri Nöbet Paralarını Mehmetçiğe Bağışladı

Samsun İlkadım Yunus Emre Ortaokulunun Mehmetçiğe destek amacı ile başlattığı "Nöbetiniz Nöbetimizdir" adlı projeye katılan 21 okuldaki öğretmenler nöbet ücretlerini Mehmetçiğe bağışladı.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında proje üreten Yunus Emre Ortaokulu idaresi, "Nöbetiniz, Nöbetimizdir Projesi" ile yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlara devam eden Mehmetçiğe maddi ve manevi destek olmak amacıyla kampanya başlattı. Projeye destek veren okullardaki öğretmenler, her ay tuttukları nöbetlerden 1 tanesinin parasını Mehmetçik Vakfının hesabına tutanak karşılığında bağışladı. Projenin kapanış töreni, Yunus Emre Ortaokulunun konferans salonunda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasında Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Şerafettin Kayaoğlu proje hakkında özet bilgiler vererek, Mehmetçiğin Anadolu'nun kahramanı olduğunu vurguladı.

Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Bülent Uzun tarafından da Mehmetçik Vakfını çalışmaları hakkında sinevizyon eşliğinde bilgiler verildi. Uzun, "Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayarak görev yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla kurulan Mehmetçik Vakfı, halen Türkiye genelinde her ay ortalama 8 milyon TL ödeme yapıyor. Halkımızın Mehmetçiğe olan sevgisini devamlı yüreğimizde hissetmekte ve Mehmetçiğin arkasında olduğunu bilmekteyiz. Yardımsever, yüce gönüllü Türk Milletine şükranlarımızı sunarız. Bu kapsamda, Nöbetiniz Nöbetimizdir adlı kampanyaya katılan tüm öğretmen ve yöneticilerimize Mehmetçik Vakfına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube Müdürü Hıdır Okçu, Mehmetçiğin tarihsel gelişimi hakkında bilgi vererek planlayıcı ve katılımcı okullara teşekkür etti. Törenin son bölümünde katılımcı 21 okula Mehmetçik Vakfının Teşekkür Belgeleri takdim edildi. - SAMSUN