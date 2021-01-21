21 Ocak Perşembe hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran yağmur ve kar ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara'da beklenen karın ve İstanbul'da beklenen yağmurların ardından bugün hava nasıl? Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi? İşte 21 Ocak Perşembe günlük hava durumu tahminleri!

İstanbul ve Ankara genelinde beklenen yağışlı havaların ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaşı 21 Ocak Perşembe hava durumu nasıl karşılayacak? En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

21 OCAK PERŞEMBE 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla Kıyı Ege'nin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 3°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 13°C: Az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C: Az bulutlu

HATAY °C, 12°C: Az bulutlu

ISPARTA °C, 7°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 4°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -2°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 4°C: Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 6°C: Parçalı bulutlu

RİZE °C, 8°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C: Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, -7°C: Parçalı ve çok bulutlu

HAKK Rİ °C, -6°C: Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -7°C: Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -4°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 5°C: Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 2°C: Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 7°C: Parçalı ve az bulutlu

21 OCAK PERŞEMBE 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği tahmin ediliyor.

21 OCAK PERŞEMBE 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

21 OCAK PERŞEMBE 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı bulutlu, sabah saatlerinde iç ve kuzey kesimleri pus, yer yer sisli geçmesi tahmin ediliyor. Kıyı ve güney kesimlerde hafif, kuzey ve iç kesimlerde orta kuvvette, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma ve zirai don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: 3 ila 5 derece artması ve mevsim ortalamalarına yaklaşması beklenmektedir.

RÜZGAR: Güney yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

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