21 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı? 21 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?
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21 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı? 21 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

21.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:28
21 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı? 21 Ocak Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu?

TV8'in en çok izlenen moda programı, Doya Doya Moda bu haftanın ilk programı ile başladı! Programda konsept değişikliğine gidildi ve kızlar, erkekler beraber yarışıyor. Ünlü manken Ivana Sert'in konuk jüri olduğu 21 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? işte detaylar!

Birbirinden tarz 7 kadın ve 7 erkeğin yarıştığı TV8 Doya Doya Moda'da yeni hafta başladı. İkili takım olarak yarışan kadınlar ve erkekler diğer 6 takımı geçmek için bir hafta boyunca kıyasıyla mücadele edecek! Bugün Doya Doya Moda konseptini en doğru uygulayan ve en yüksek puanı alan isimler merak ediliyor! Peki, 21 Ocak Doya Doya Moda kim kazandı? Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? 21 Ocak Doya Doya Moda puan durumu!

DOYA DOYA MODA KİM KAZANDI?

Bahar Candan, Birben Coşkun, Rabia Ağca, Ayşegül Toptaş, Ceren Keskin ve Özde Karacan'ın erkek yarışmacılarla yarıştığı Doya Doya Moda 21 Ocak 2021 günün birincisi belirlendi. Doya Doya Moda kızlarda günün birincisi 18 puan ile Ceren, erkeklerde günün birincisi ise 20 puan ile Erhan olmuştur!

21 OCAK DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Aysu: 6

Ayşegül: 6

Özde: 17

Rabia: 6

Ceren: 18

Birben: 7

Bahar: 14

Ufuk: 17

Emre: 15

Mehmet: 9

Erhan: 20

Ahmet: 12

Alper: 8

Batıcan: 18

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