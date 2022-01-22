21 Ocak 2022 Haberleri
21 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
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- KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu trafik kazası geçirdi
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- THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti
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- Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i aile sağlığı merkezinde öldüren Rahmi Uygun tutuklandı
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- Kebapçıda akılalmaz olay! 'Karımın tütününe zehir kattınız' diyerek ortalığı ayağa kaldırdı
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