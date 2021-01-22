21 Ocak 2021 Haberleri
22.01.2021 01:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 01:19
21 Ocak 2021 Manşet Haberleri.
- Milli futbolcu Yusuf Yazıcı aralık ayının futbolcusu seçildi
- Sosyal medyada, 21'inci yüzyılın 21'inci yılı için binlerce paylaşım yapıldı
- Kitapta yazım yanlışı gören Demet Akalın MEB'i etiketleyerek isyan etti: Ben yapsam içimden geçersiniz!
- Esnafın üşümesin diye üzerine battaniye örttüğü kişi, iş hanında ölü bulundu
- Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan İBB'nin mobil ekmek büfelerine yasak
- Evlat nöbetindeki ailelere zafer işareti yapan HDP'li vekil hakkında soruşturma başlatıldı
- Erol Bulut: Mesut Özil'i en kısa zamanda sahalarda göreceğiz
- İspanya'da çırılçıplak soyunan kadın, kürk protestosu yaptı
- Yunanistan'da kara kuvvetleri için zorunlu askerlik 9 aydan 1 yıla çıkarılıyor
- Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan Pato açıklaması: Taraftar istiyorsa alırız
- ABD medyasından şoke eden iddia! Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyormuş
- Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde koronavirüs aşısı olduğu anları paylaştı
- Ayasofya'da çıplak poz veren mankenden özür geldi
- Ali Koç'tan transfer açıklaması: Takımdan ayrılacak da olacak, takıma gelecek de
- Hindistan'da tapınaktan çıkanları patisiyle kutsadı
- Acun Ilıcalı'nın Exxen'i yurt dışına açılıyor
- Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı
- Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk anne ve babasının cansız bedenini gördü
- Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Sözde' ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun adı bulvardan silindi
- Mansur Yavaş'tan Ankara'da yaşayan EYT'lilere müjde: GSS primlerini ödemeye başlıyoruz
- Döner paketleyen çalışanların skandal görüntülerine tepki yağdı! Bakanlık harekete geçti
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi
- Fenerbahçe'de sakatlanan Tisserand, Sivasspor maçını tamamlayamadı
- Meral Akşener 'HDP'siz ittifak' iddialarını yanıtladı: Yan yana gelişimiz söz konusu değil
- Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, İstanbul'a geliyor
- Saatlerce cinsel istismara maruz kalan Çiğdem Yaylak'ın davasına Bakanlık müdahil olacak
- Avrupa Parlamentosu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın salıverilmesini istedi
- Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında, firari 3 kişiye yakalama kararı
- Tarlasında gezen yaşlı adamın yanı başına gökten servet düştü
- 19 yaşındaki genç, anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı
- Kız çocuğunun canlı yayında görüp tanıdığı cinsel saldırı şüphelisi, tutuklandı
- Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören G.Saraylı Diagne'ye 2 maç ceza verildi
- Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti
- Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile sorunları çözemezsek mahkemeye başvururuz
- Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti
- Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem
- Eşinin ölüm haberini alan kadın, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
- 'Can çıkar huy çıkmaz derler' ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak
- Ukrayna'da huzur evinde yangın: 15 ölü, 9 yaralı