21 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
21 Ocak 2021 Perşembe günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:10 Bisiklet
00:10 Judo
00:40 Haberler
00:50 Snooker
01:45 Snooker
02:45 Kayakla Atlama
02:45 Alp Disiplini
03:30 Rally Raid
04:00 Rally Raid
05:00 Bisiklet
07:00 Tenis
08:00 Rally Raid
09:00 Rally Raid
09:30 Kayakla Atlama
09:30 Alp Disiplini
10:00 Alp Disiplini
10:35 Snooker
12:30 Nordic Combined
12:30 Judo
13:15 Nordic Combined
13:30 Biatlon
14:30 Biatlon
14:30 Nordic Combined
15:00 Nordic Combined
15:30 Biatlon
16:00 Alp Disiplini
16:05 Biatlon
17:00 Alp Disiplini
18:15 Alp Disiplini
19:30 Haberler
19:35 Kayakla Atlama
19:35 Nordic Combined
20:20 Nordic Combined
20:35 Kayakla Atlama
21:35 Nordic Combined
21:40 Kayakla Atlama
22:05 Haberler
22:10 Nordic Combined
22:40 Kayakla Atlama
23:10 Biatlon
23:10 Haberler
23:15 Alp Disiplini
Kaynak: InterSinema.com