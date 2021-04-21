21 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı
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21 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı

21 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

21 Nisan 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:35 Almanya Bundesliga Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:45 TBMM-TV

17:30 Futbol Aklı

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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