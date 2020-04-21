21 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı 21 Nisan 2020 Salı günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV8 YAYIN AKIŞI 00:15 Survivor Ekstra 01:30 Doğduğun Ev Kaderindir 01:30 Doya Doya Moda 03:30 Survivor Panorama 2020 04:00 8x8 05:15 Bilginiz Olsun 06:00 Oynat Bakalım 09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 12:30 Doya Doya Moda 16:15 Survivor Panorama 2020 20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler Kaynak: InterSinema.com