21 Nisan 2020 Haberleri
21 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
22.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 22.04.2020 00:18
- İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
- Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
- Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
- Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
- Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
- Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
- Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor
- Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi
- Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi
- Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
- Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
- Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı
- Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
- Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
- İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek
- Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
- Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak
- Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü
- Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
- İzmir'de korkutan 'böcek istilası' görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı
- Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
- Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti
- Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
- Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
- KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı
- Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak
- İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
- Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi
- Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
- Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
- Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
- Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
- UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi
- Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor
- Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
- Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı