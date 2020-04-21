21 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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İstanbul, beIN, TV

21 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

21 Nisan 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

21.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 21.04.2020 06:45
21 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

02:00 Maç Saati

03:45 Süper Lig Kısa Özet

04:00 beIN Manşet

05:00 İyi Akşamlar İstanbul

06:00 beIN Manşet

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

07:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 Futbolun Şehirleri

14:30 beIN Wellness

15:30 Maç Saati

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Taraftar

19:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

22:00 beIN Wellness

22:00 beIN Teknik

22:00 Maç Saati

23:00 Taraftar

23:00 Futbolun Şehirleri

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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