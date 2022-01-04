21 MOTOSİKLET ÇALAN HIRSIZ, YAKALANDI

OSMANİYE'de, farklı tarih ve adreslerden 21 ayrı motosikleti, direksiyon kilitlerini kırarak çalan hırsız, yaklaşık 100'ün üzerinde güvenlik kamerası görüntüler incelenerek yakalandı.Şüpheli, M.A., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen motosiklet hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Adreslerde bulunan 100'ün üzerinde güvenlik kamerası kaydını izleyen polis, cerrahi maskeli şüphelinin M.A. olduğu belirlendi. İkamet önlerine park edilen 21 motosikleti de direksiyon kilitlerini kırılarak çaldığı görülen M.A., yapılan fiziki takibin ardından saklandığı adreste kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olaylarında, şüphelinin rahat tavırları pes dedirtti.