21 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan rakamlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan rakamlar.

21 Mayıs Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 33.633 test gerçekleştirildi ve 961 yeni vaka tespit edildi. Bugün 27 kişi hayatını kaybetti ve 1.003 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 21 Mayıs

21 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 153.548 oldu. Toplam can kaybı ise 4.249'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 820, toplam entübe hasta sayısının ise 424 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 114.990 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.729.988 olduğu paylaşıldı.

Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe." dedi.

Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/A0OKZYOMsG

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 21, 2020