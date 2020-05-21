21 Mayıs Perşembe DHA Spor Gündemi

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GALATASARAYSarı kırmızılılar koronavirüs testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlarına yeniden başlayacak.
21.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:38
GALATASARAY
Sarı kırmızılılar koronavirüs testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlarına yeniden başlayacak.FENERBAHÇESarı lacivertli ekip Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.BEŞİKTAŞ17.00 Siyah beyazlı takım Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği idmanla çalışmalarına devam edecek.TRABZONSPORBordo mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.SÜPER LİG
Süper Lig ekipleri gerçekleştirecekleri antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek.
Kaynak: DHA