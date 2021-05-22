21 Mayıs 2021 Haberleri
21 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- Cuma hutbesi sırasında korkutan anlar! Kabe imamına bıçakla saldırdı
- AK Parti yönetiminden en net Bakan Soylu açıklaması: Görevinin başında
- Anadolu Ajansı, iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusuyla gündem olan muhabir Musab Turan'la yollarını ayırdı
- Taksim'de metro raylarına atlayan kadın, dün de 15 Temmuz Köprüsü'nden atlamaya çalışmış
- Göğsümüzü kabartan anlar! NATO, TSK'nın envanterindeki yeni silahı tanıttı
- Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu
- Doğumda bebekleri ölen ailenin morgdan aldığı poşetin içinden büyük bir sıçan ve muayene eldivenleri çıktı
- Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
- İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ partisinin ismini verip, kuruluş tarihini ilan etti
- AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek
- Beraber alkol aldıkları kişiyi öldüren nişanlı çiftten tuhaf savunma: Kucağıma yattı
- Son günlerin olay ismi Seren Serengil sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla alay konusu oldu! Takipçilerinin gözünden kaçmadı
- İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşı takvimine dahil edildi
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi
- Rekabet Kurumu 'Yürürlüğe girmeyecek' demişti! WhatsApp'tan kafa karıştıran Türkiye açıklaması
- Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
- Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı- sirenli İstanbul turu
- Fırtına sonrası Ayvalık sahili havadan görüntülendi! Yıkım çok büyük
- Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi
- Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü
- Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz
- 4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki 'Hamilelik' detayı kahretti
- GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir
- Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor
- ABD'de polis memurları uyuşturucu testi pozitif çıkan bir tozu barındıran kutuyu açarak test etti: Kutunun içindeki ise sürücünün kızının külleriydi
- Başkan'ın sert ifadeleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fatih Terim için destek mesajı yağdı
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki: HDP'yi olumlayan STK'lara sorup hazırlamışlar
- İsrail'e darbe üstüne darbe! Filistinliler SİHA fabrikasında üretimi durdurdu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı
- Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrasına kimse gülmedi! Salondakiler, Başkan'ı hayretler içinde izledi
- Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı
- 5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu
- Kızdığı eşinin elbiselerini yakıp, kendisini eve kilitledi
- Filistin'e destek eylemine bombalı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 14 kişi ise yaralandı
- G.Saray Başkanı Cengiz: Ey Fatih Terim, eserinle gurur duy!
- Son Dakika: Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te! Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor
- 'Beni öldürecek' diyerek eski eşi için koruma isteyen kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
- Mustafa Cengiz yarım saatte fikir değiştirdi! 'Seçimlere girmiyorum' dedikten sonra başkanlığa talip oldu
- Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya 'Ferrari gibi kadın' dedi! Deniz Akkaya çifte ateş püskürdü
- Son Dakika! Dışişleri'nden ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor