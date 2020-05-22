21 Mayıs 2020 Haberleri
21 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
22.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 00:15
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- Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
- Türkiye'den Çekya Senatosu'nun 1915 Olayları'na ilişkin kararına sert tepki: Bizim için yok hükmündedir
- İngiltere, 20 dakikada sonuç veren koronavirüs testleri denemeye başladı
- Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
- İspanya La Liga'da maçlar 12 Haziran'da başlayacak
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- Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
- İzmir'de yine cami minarelerinden müzik yayını yapıldı
- Ekrem İmamoğlu, 'Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?' sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım
- Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma: Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum
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- Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
- Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi
- Eski Galatasaraylı teknik direktör Mancini: Ben geldiğimde kimse milli takımı çalıştırmak istemiyordu
- Barcelona Inter'e Lautaro Martinez için 7 futbolcu önerecek
- Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilecek! 54 firmaya yetki verildi
- Testleri negatif çıkan ünlü Youtuber grubu Kafalar, karantinadan çıktı
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- Son Dakika: 65 yaş ve üzeri ile refakatçileri de dahil 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
- 6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu
- Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den HES kodu açıklaması: Kontrollü sosyalleşmeye önemli katkısı olacak
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- Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
- Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'ın menajeri: Gündemimizde transfer konuları yok
- Meteroloji'den İstanbul'un da içinde olduğu 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
- Trump, koronavirüse karşı kullandığı sıtma ilacını bırakacağını duyurdu
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- Bilim Kurulu İlhami Çelik, uyardı: Berberler, AVM'lerden daha riskli
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