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Birol Aydın, 21 Mart, Aydın, Spor

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, izole edilmeden yaşamalarının büyük önem taşıdığını, elde edilen ulusal ve...

21.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:48
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, izole edilmeden yaşamalarının büyük önem taşıdığını, elde edilen ulusal ve uluslararası başarıların bunu kanıtladığını belirtti.

Başkan Birol Aydın, Birleşmiş Milletlerin 10 Kasım 2011 kararı ile 21 Mart tarihini resmi Dünya Down Sendromu Günü olarak tanıdığını hatırlattı.

Birol Aydın, "21 Mart günü (21/3) down sendromlu insanlarda 21. kromozomun 3 tane olmasını simgeliyor. Dünya Down Sendromu Günü, down sendromlu bireylerin haklarını korumak için önemli bir adımdır. Türkiye'de down sendromlu bireyler ve ailelerine destek veren, onları doğru kanallara yönlendirecek çalışmalara imza atan kuruluşların başında gelen TÖSSFED, dünya çapında başarılara imza atan özel sporcularının her zaman yanında olacak ve olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bu günün down sendromlu bireyler hakkında toplumsal bilinç oluşturması açısından önemli olduğunu vurgulayan Birol Aydın, şöyle devam etti:

"Son kırk yılda gerçekleşen gelişimci ve kapsayıcı tutuma rağmen, birçok noktada down sendromlu bireyler hala ayrımcılık ve önyargı ile karşı karşıya kalıyor. Oysa down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, izole edilmeden yaşamaları büyük önem taşıyor. Federasyon olarak antrenörlerimizin yetiştirdiği özel sporcularımız ve elde edilen ulusal ve uluslararası başarılar bunun kanıtıdır. Bu özel çocuklarımıza imkan sağlandıkça neler başaracaklarını hepimiz görüyoruz. Toplumsal farkındalığımızı arttırıp, gerekli destek ve katkıyı sunarak bu kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermeliyiz. Biz her zaman sizinleyiz ve sizinle gurur duyuyoruz."

Aydın, son 8 yılda Avrupa ve dünya şampiyonalarında Talha Ahmet Erdem, Dilara Çevik başta olmak üzere birçok milli sporcunun şampiyon olduğunu belirterek, "Dünya rekoru kıran Ali Topaloğlu gururumuz oldu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ilk kez 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağı 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Games 2020) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini hatırlatan Birol Aydın, şunları kaydetti:

"Hedef 19-26 Ekim 2020 tarihlerinde Antalya'da ev sahibi olarak yapmayı planladığımız 2020 Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda ülkemizi 8 branşta 120 sporcuyla temsil ederek, onlarca madalya kazanmak. Down sendromlu özel sporcularımıza başarılar diliyorum. Bizlere desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve sponsorlarımız Spor Toto, Eminevim'e teşekkür ederiz. Gülümseyişiniz hayatımıza ışık saçıp, umudumuzu arttırıyor."

Öte yandan, koronavirüs salgını nedeniyle "Evdekal Türkiye" çağrısını yineleyen Birol Aydın, down sendromlu özel sporcu Münevver Yılmaz'ın "Evde kal hareketsiz kalma" videosunu da paylaşarak, evde kalan vatandaşların spor yapmaları gerektiğine işaret etti.

21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

Kaynak: AA

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21 Mart Dünya Down Sendromu Günü

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