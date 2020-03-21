21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü kutladı.
21.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:58
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü kutladı.
Özdemir, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Yüzünüzdeki sıcacık gülüşünüz, tertemiz kalbinizle dünyaya kattığınız +1 değerin farkındayız. Gerçek dostlar kromozom saymazlar. Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Kutlu Olsun." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA