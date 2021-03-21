21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü
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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

21.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:46
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal, mesajında, down sendromlu kişilerin, kendilerine özgü ilgi ve yeteneklerinin geliştirilebileceğini belirtti.

Down sendromlu bireylerin çıkarcılık, bencillik gibi davranışları olmayan, yalan söylemeyen ve sadece sevilmeyi hak eden kişiler olduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Toplum olarak down sendromlu bireylerin de diğer insanlar gibi eşit haklara sahip olduğunun bilinmesi gereklidir. Hep birlikte göstereceğimiz destek, onların ve ailelerinin hayatlarını daha yaşanabilir bir hale getirecektir. Tüm down sendromlu kardeşlerimizin, sıcacık gülüşü, tertemiz kalbi ve dünyaya kattıkları +1 değerle sizleri çok seviyoruz. Down sendromlu kardeşlerimizin, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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