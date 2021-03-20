21 Mart "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" çevrim içi ortamda gerçekleşecek
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21 Mart "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" çevrim içi ortamda gerçekleşecek

20.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:11
21 Mart

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Anabilim Dalının iş birliğiyle "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" semineri düzenliyor.

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Anabilim Dalının iş birliğiyle "Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" semineri düzenliyor.

Alanında uzman isimlerin sunumları ile gerçekleştirilecek seminer, bu yıl pandemi önlemleri çerçevesinde çevrim içi olarak düzenlenecek.

Seminer akışında; ilk olarak Özsavunucu Grubu üyesi İrem Arslan "Down Sendromu ve Toplumsal Katılım" adlı konuyu ele alacak, Türkiye Down Sendromu Derneği Eskişehir temsilcisi Uğur Yavuz ise Türkiye Down Sendromu Derneği'nin Türkiye çalışmalarını dinleyicilere aktaracak. Ardından, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sunagül Sani Bozkurt "Pandemi Sürecinde Down Sendromu Olan Çocuklar ve Aileleri" konulu sunumunu gerçekleştirecek. Sonrasında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gözde Tomris ve Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı & Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken "Down Sendromlu Çocuğu Olan Ebeveynlere Yönelik Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale Programı (DÖDEM)'nı" tanıtacak.

Seminerde son olarak, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Seçil Çelik, sunumunda "Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitiminde Down Sendromu Olan Öğrencilere Yönelik Stratejiler" konusunu ele alacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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