TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, down sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulacağını söyledi.

Komisyon, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar başkanlığında ve down sendromlu bireylerin katılımıyla toplandı.

Toplantıya down sendromlu torunu Hiranur Melek Solmazgül ile katılan Ünüvar, 35 yıldır doktor olduğunu, down sendromu ile ise 5 yıl önce torunuyla tanıştıklarını söyledi.

Komisyonun Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü gündemiyle toplandığını dile getiren Ünüvar, ayrıca bugün nevruzun başlangıcı, Aşık Veysel'in ise ölüm yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Türkiye'de 80 bin civarında down sendromlu insanın bulunduğunu ifade eden Ünüvar, "Down sendromlu insanlar bir melektir, temiz kalplidirler, bulundukları her ortama güzellik, sevgi katarlar." diye konuştu.

Down sendromlu insanların toplumda daha çok yer edinmeye başladığını söyleyen Ünüvar, AK Parti hükümetinin de bu alanda önemli çalışmalar yaptığını anlattı. Ünüvar, toplantıda masa tenisinde, yüzmede dünya şampiyonu olmuş sporcuların bulunduğunu belirterek, onların her alanda daha ileriye gitmelerini arzuladıklarını kaydetti.

Komisyonda yaklaşık 3 aydır her partiden milletvekilinin katılımıyla down sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarına ilişkin çalışmalar yaptıklarını anlatan Ünüvar, "Hem down sendromlu hem otistik bireyler için bir araştırma komisyonu kurulacak ve bu komisyonda kardeşlerimizin problemlerini konuşacağız, çözümler üreteceğiz. Araştırma komisyonları, farklı kurumlardan uzmanların görüşünü alarak, problemleri masaya yatırarak sorunları ve çözüm önerilerini belirleyen, hükümetimize yol gösteren stratejik çalışmalar yaparlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Hayatın her alanında 'varız' diyebiliyoruz"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, son yıllarda engellilere verilen değerin arttığını belirterek, "Altın çağımızı yaşıyoruz." dedi.

Bugün dünyanın her yerine en iyi malzemelerle spor yapmaya gidebildiklerini anlatan Aydın, "Eskiden kaymakamlarımızı aşamazdık, okulların kötü salonlarında, kötü malzemelerle spor yapardık, bugün en iyi şartlarda dünya şampiyonluklarına koşuyoruz. Hayatın her alanında 'varız' diyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, down sendromlu, otistik, engelli çocukların spora yönlendirilmesini istedi.

CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, CHP olarak down sendromlu bireyler için yapılacak her çalışmanın yanında olacaklarını söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de down sendromlu bireylerin yardım etmeyi seven, kin tutmayan, dürüst insanlar olduğunu belirtti. Bu özellikleri ile topluma değer kattıklarını dile getiren Tamer, down sendromlu insanların üstün yetenekli olduklarını ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya, engelli bireylerin sağlıkta, eğitimde, istihdamda önemli sorunlar yaşadığını vurgulayarak, kalıcı çözümler bulunmasını istedi.

Down sendromlu gençler ve sporcular da sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler. Milletvekillerince, toplantıya katılan gençlere karanfil verildi.