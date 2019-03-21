Bitlis'in Hizan ilçesinde "21 Mart Down Sendromu Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gençlik Merkezi ve Özel Hizan Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar, öğretmenler ve diğer okullardan gelen öğrencilerle gönüllülerince eğlenerek, halay çekti.

Hizan Gençlik Merkezinde görevli Murat Aydın, yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz onların bizden artı bir fazla kromozomları var ve bu kromozom onları çok özel bir konuma getiriyor. Bizde Hizan Gençlik Merkezi ailesi olarak bugüne dikkat çekmek ve onlarla olduğumuzu göstermek amacıyla rehabilitasyon merkezindeyiz. İyi ki varsınız, çok özelsiniz, çok güzelsiniz." dedi.

Kaynak: AA