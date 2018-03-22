Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin 'Sevgi kromozom saymaz' sloganıyla düzenlediği 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğine katıldı.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayasıyla 'Sevgi Kromozom Saymaz' sloganıyla düzenlendiği etkinlikte, özel çocuklar hazırladıkları dans, sihirbazlık ve palyaço gösterileri, skeçlerle sahne aldı. Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Adalya Vakfı Başkan Vekili Bilal Köleoğlu ve çok sayıda davetli yer aldı.

Haftanın 4 günün özel eğitim

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Adalya Vakfı Müdürü Cem Kotan, Engelsiz Kafe'de haftanın 4 günü özel çocukların çeşitli eğitimler aldığını söyledi. Sadece 2017'de 62 farkındalık etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Kotan, "Bu hizmetlerimiz ne zamana kadar devam edecektir diye sorarsanız, 'Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek' devam edecek" dedi.

Sosyal hizmet eşya dağıtmak değildir

Başkan Uysal ise, kamu kurum ve kuruluşların sunduğu sosyal hizmetlerin asla ve asla herhangi bir eşya ya da ihtiyaç maddesi dağıtımına indirgenemeyeceğini söyledi. Sadece bir şeyleri dağıtmak üzerine kurulu bir sosyal hizmet anlayışının olamayacağını belirten Başkan Uysal, "Sosyal hizmet talep eden herkese standart bir hizmetin verilmesidir. Bu anlamda Muratpaşamız'ın eli, talep eden her engel grubundan insanımıza uzanmaktadır. Bu çalışmalarımızdan en etkili olanı ise Engelsiz Kafe'de devam eden çalışmalarımızdır" diye konuştu.

Aşık Veysel unutulmadı

Engelsiz Kafe'nin özel çocukları konuşmasını ardından Başkan Uysal'la çiçekle teşekkür ederken etkinlik seyircilerin duygu dolu anlar yaşadığı birbirinden renkli gösterilerle devam etti. Etkinlik, Engelsiz Kafe'nin özel çocuklarından Eyüp Tarım'ın 21 Mart 1973'te hayatını kaybeden halk ozanı Aşık Veysel anısına 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirmesiyle sona erdi. - ANTALYA