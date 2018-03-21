Bitlis'te 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla kentte etkinlik düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sağlıklı Hayat Merkezinde çocuklara yönelik etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer verildi:

"Performanslarıyla göz kamaştıran çocuklarımız hem eğlendiler hem de down sendromu hastalığına dikkat çektiler. Bunun bir engel olmadığını bir kez daha gösterdi. Çocuklarımızın mutlu anlarına katkıda bulunmak adına organizasyonda yer alan sağlık çalışanları, çocuklarla pasta keserek neşelerine ortak oldular. Daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verildi."