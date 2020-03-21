21 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı 21 Mart 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm 02:55 Ya İstiklal Ya Ölüm 03:55 1'de Bugün 04:05 1'de Bugün 04:05 Aileler Yarışıyor 04:15 Seksenler 05:10 Ömür Dediğin 05:35 İncir Ağacı 05:40 Küçük Hanımefendi 06:15 Küçük Hanımefendi 06:35 Yeşil Deniz 07:30 Beni Böyle Sev 08:05 Beni Böyle Sev 09:30 İyi Fikir 10:20 1'de Bugün 10:30 Tozkoparan 11:00 Tozkoparan 11:30 1'de Bugün 11:40 Kralın Kızı 11:55 Benim Adım Melek 12:30 Benim Adım Melek 13:00 Aileler Yarışıyor 15:10 İncir Ağacı 15:45 1'de Bugün 16:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 17:05 1'de Bugün 17:15 Seksenler 19:00 Ana Haber 19:45 Miraç Kandili Özel Programı 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Payitaht Abdülhamid 20:00 Kalk Gidelim 21:00 Kalk Gidelim Kaynak: InterSinema.com