21 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 21 Mart 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Spor Artı 02:00 Aktüel Futbol 02:00 Stadyum 04:00 Süper Lig Özetler 04:15 Lig Raporu 04:30 TFF 1. Lig Özetler 04:45 Spor Atlası 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 İleri Üçlü 05:00 Spor Atlası 05:10 Takvim Yaprakları 05:15 Süper Lig Panorama 05:20 Futbol Anadolu 06:48 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 07:00 Süper Lig Özetler 07:05 TFF 1. Lig Özetler 07:10 Futbolun En Büyük Sahnesi 07:35 Avrupa Yolunda 08:00 Süper Lig Özetler 08:05 TFF 1. Lig Özetler 08:10 Lig Raporu 08:40 Olimpiyat Yıldızları 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:00 Spor Bülteni 09:15 Avrupa Yolunda 09:40 Süper Lig Goller 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:00 Süper Spor 10:25 Salto 10:55 Takvim Yaprakları 10:55 Nedir, Nasıl Oynanır? 11:00 Spor Manşet 11:00 Ajans Saati 11:55 Hava Durumu 12:00 NBA Saati 12:10 Lig Raporu 12:40 TFF 1. Lig Goller 12:50 Spor Atlası 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 13:55 Hava Durumu 14:00 Spor Hafta Sonu 14:00 Spor Stüdyosu 15:30 Spor Bülteni 16:00 Gündem Futbol 16:00 Avrupa Stüdyosu 17:00 Spor Bülteni 17:00 Spor Akşamı 18:00 Spor Merkezi 18:00 Spor Hafta Sonu 20:00 Dakika Skor 21:45 Stadyum 23:55 İleri Üçlü 23:55 Teknik Analiz Kaynak: InterSinema.com