21 Mart 2020 Haberleri
21 Mart 2020 Manşet Haberleri.
22.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:18
- Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
- Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
- Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
- İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
- HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak
- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak
- Son Dakika: Tüm lokanta, restoran ile pastanelerin oturma alanları koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatdı
- İBB Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Çekmeköy Belediye Başkanı'ndan özür diledi
- Son Dakika: Yurt dışından getirilen 3 bin 358 öğrenci karantinaya alınacak
- THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek
- Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
- İşte 65 yaş sokağa çıkma yasağından etkilenecek kişi sayısı
- Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı
- Ukrayna'da öksüren yolcu, dövülerek otobüsten indirildi
- Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı
- Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
- 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
- Oyuncu Levent Ünsal hayatını kaybetti
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
- Uzman isim, çocuklardaki koronavirüs belirtilerini sıraladı
- 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı
- Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi
- Son Dakika: İzmir'de de 65 yaş üstüne tanınan toplu taşıma hakları askıya alındı
- Amerika'da koronavirüs salgınında vaka sayısı bir günde 5 bin kişi arttı
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı
- İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var
- İmamoğlu, 'evde kal' çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın
- AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
- Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
- Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu
- Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
- Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek
- Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
- Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
- Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
- Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu
- Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
- İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
- Fransa'da 600 doktor, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan ve Sağlık Bakanı hakkında suç duyurusunda bulundu
- Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak