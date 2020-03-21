21 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 21 Mart 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 00:45 Özel Röportaj 01:00 Maç Sonu 01:00 İyi Akşamlar İstanbul 01:45 Süper Lig Maç Sonu 02:00 Süper Lig Maç Özetleri 02:45 Süper Lig Top 10 02:45 Eski Dostlar 03:00 beIN Manşet 03:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 03:45 Süper Lig Top 10 04:00 Maç Saati 05:45 TFF 1. Lig Top 10 05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 06:00 beIN Manşet 06:45 Özel Röportaj 07:00 Maç Saati 08:45 Maç Saati 10:30 Dünden Bugüne 10:30 Özel Röportaj 10:30 Maç Sonu 10:45 Süper Lig Maç Sonu 11:00 İyi Akşamlar İstanbul 12:00 Maç Saati 13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 13:45 Maç Saati 14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 15:30 Maç Saati 15:30 Süper Lig Top 10 15:45 TFF 1. Lig Top 10 16:00 Süper Lig Maç Özetleri 16:00 Maç Önü 17:00 Maç Başlıyor 17:00 Haftanın Öyküleri 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:45 Süper Lig Top 10 18:00 Dünden Bugüne 18:00 beIN Manşet 18:00 Futbolun Şehirleri 19:00 Özel Röportaj 19:00 Taraftar 19:30 Maç Önü 20:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:45 Devre Arası 21:00 Fenerbahçe - HK Kayserispor 21:00 beIN Manşet 21:15 Devre Arası 22:00 Süper Lig Maç Özetleri 22:00 Süper Lig Haftanın Golleri 22:00 Maç Sonu 22:15 Süper Lig Maç Sonu 22:15 Maç Saati 23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:45 Maç Sonu Kaynak: InterSinema.com