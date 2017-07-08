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21. Manavgat Barış Suyu, Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali
Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu, Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali, kortej yürüyüşü ve konserlerle başladı.
Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu, Kültür, Sanat, Turizm ve Gençlik Festivali, kortej yürüyüşü ve konserlerle başladı.
Festivalin ilk gününde, Manavgat Irmağı'nda çeşitli su gösterilerinin ardından kortej gerçekleştirildi. Animasyon ekiplerinin de yer aldığı kortej Atatürk Kültür Merkezi'nde sona erdi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği korteje, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de katıldı.
Festivalde Atatürk Kültür Merkezi'nde hobi kursları ve resim sergisi ile atölye çalışmaları açıldı, Atatürk Kültür Merkezi önünde Yüksek Sadakat Grubu ve Funda Arar konser verdi.
Üç gün sürecek festival, konserlerle devam edecek.