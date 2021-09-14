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21 kupadan 15'i İnegöl'ün oldu

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21 kupadan 15'i İnegöl'ün oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri kapsamında gerçekleştirilen spor tırmanış etkinliğine 32 sporcuyla katılan İnegöl Belediyespor, farklı kategorilerde 21 kupa ve madalyadan 15'ini almayı başardı.

Bursa'nın gelişen yüzünü turizm olarak belirleyen ve bu hedef doğrultusunda kentin tarihi ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapılabilecek doğa sporlarını ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 'Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri'nin bu yıl beşincisini düzenleyerek spor tutkunlarını bir kez daha buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Hüdavendigar Kent Parkı'nda iki gün boyunca doğa sporuna ilgi duyan herkesi bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşamalarını sağladı.

Türkiye'nin en büyük etkinliklerinden biri olan Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günleri kapsamında TDF Bursa Dağcılık İl Temsilciliği işbirliğinde Spor Tırmanış yarışması da düzenlendi. İnegöl Belediyespor Kulübü de 32 sporcu ile yarışmaya katılım sağladı. Kategorilerine göre 21 kupa ve madalya dağılımı sonrasında, İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları 15 madalya ve kupayı kazanmayı başardı. İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile İnegöl Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Hüseyin Kurt'un da katıldıkları yarışmada Küçük Kızlar C kategorisinde; Öykünur Örtün 1'inci, Nazlısu Başkurt 2'nci, Beyzanur Sel 3'üncü ve Zeynep Kurt 4'üncü oldu. Küçük Erkekler B kategorisinde; Eray Yılmaz 1'inci, Ömer Faruk Yurttutan 3'üncü oldu. Küçük Erkekler C kategorisinde; Sefa Yaman 1'inci, Egemen Sevimli 3'üncü oldu. Küçük Erkekler D kategorisinde; Bilal Eltutan 1'inci, Doruk Göksel 2'nci oldu. Küçük kızlar D kategorisinde ise Hilal Süngü 1'inci, Nurefşan Sel 3'üncü, Çağla Ağalar 4'üncü oldu. Küçük Erkekler E kategorisinde; Muhammed Kadir Buran 3'üncü, Muhammed Furkan Yurttutan 4'üncü oldu. Minik Erkekler kategorisinde Ömer İsmail Ulu 1'inci olurken, Eymen Ayaz 2'nci oldu. Küçük kızlar E kategorisinde de Özge İnci 2'nci oldu.

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