21 kişiyi mağdur eden 'tefeci' tutuklandı
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21 kişiyi mağdur eden 'tefeci' tutuklandı

05.02.2021 13:30 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:35
21 kişiyi mağdur eden 'tefeci' tutuklandı

DENİZLİ'de 21 kişiye, yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yapan 1 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ'de 21 kişiye, yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yüksek faiz ile borç verip, karşılığında açık senet aldığı, borcun ödenmesine rağmen senetleri geri vermeyip, icra takibi başlattığı ileri sürülen H.A.'yı dün Bozkurt ilçesinde, gözaltına aldı. H.A.'nın evinde 5 isim adına düzenlenmiş imzalı boş senetler ile 6 isim adına düzenlenmiş toplam 85 bin lira değerinde senet, 2 isim adına düzenlenmiş araç satış sözleşmesi ele geçirildi. 21 kişiyi mağdur ettiği saptanan H.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı.


- Denizli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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