21 kişinin öldüğü çöken bina davasının ikinci duruşması başladı

20.09.2019 11:31

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Duruşma tanıkların beyanıyla devam ediyor. Binanın çökmesiyle hayatını kaybeden Mustafa Alemdar'ın kızı mağdur Emine Alemdar, "Bina çökmesi sonucunda ailemden 9 kişi vefat etti, sanıklardan şikayetçiyim" dedi.



Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Baran'ın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı.



Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanık Arzu Baran ile 9 mağdur ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan Suzan Çayır ise bulunamadığından duruşmaya gelmedi.



"Ailemden 9 kişi vefat etti"



Duruşmaya ilk celse dinlenmeyen mağdurların beyanlarıyla başladı. Binanın çökmesiyle hayatını kaybeden Mustafa Alemdar'ın kızı mağdur Emine Alemdar, "Bina çökmesi sonucunda ailemden 9 kişi vefat etti, sanıklardan şikayetçiyim" dedi.



"7 aylık kızımla beraberdik"



Mağdur Sevim Balcı ise "6 yıldır yıkılan binada oturuyorum. Bina yıkılmadan önce evindeydim. 7 aylık kızımla beraberdik. Her şeye şahit olduk. Çocuğumla birlikte enkazdan yaralı olarak çıkarıldım. Ben küçük çocuğum olduğu için genellikle evdeyim. Olaydan önce binanın kolonlarında herhangi bir kesme görmedim veya duymadım. Olaydan önce depreme benzer bir sallantı da duymadım" diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.



Diğer mağdurlar da söz alarak sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşma tanık beyanlarıyla devam ediyor.



İddianameden



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kartal'da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı anlatıldı.



Binanın bodrum katında kolon kesilmesiyle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığının belirtildiği iddianamede, doğalgaz tesisatında oluşan ve patlamaya neden olabilecek herhangi bir bulguya rastlanılmadığı vurgulandı. Bodrum katta kapı açılması ve taşıyıcı duvarın kesilmesi iddiası üzerine yapılan incelemede, projede bodrum kat girişi olarak belirlenen kapının başka bir yerden açılmasının binanın dayanımıyla ilgisinin olmadığı, kapı açmak için kesildiği iddia edilen duvarın binanın taşıyıcı sistemiyle ilgili olmadığının tespit edildiği belirtildi.



İddianamede, çöken binanın inşaatında kullanılan betonun gerekli basınç dayanımında olmadığı, beton kalitesinin TSE standartlarında belirtilen kriterlere uygun olmadığı anlatıldı. Proje statik hesapları yapılırken dikkate alınan beton sınıfının uygulamada gerçekleştirilememesi nedeniyle proje güvenlik düzeyinin öngörülenin altına düşmesinin binanın yıkılmasında ana etken olduğu kaydedildi.



Çöken binanın inşaatında kullanılan betonun yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığı, beton imalatında kullanılan kumun içerisinde büyük ebatlı çok miktarda midye kabuklarının bulunduğu vurgulandı.



Binanın inşaatının projeye aykırı olarak yapıldığının belirtildiği iddianamede, onaylı projedeki bina ölçülerine uyulmadığı ve binanın eninin 1.10 metre, boyunun 2.55 metre daha büyütüldüğü, binanın her katının 41 metrekare büyütüldüğü, bu durumun kolon ve kiriş açıklıklarının artmasına ve taşıyıcı sisteme daha büyük bir yük gelmesine sebep olduğu anlatıldı. Projede 'bodrum, zemin ve 5 normal kat' olmak üzere toplam 7 kat olarak hesaplanan bina taşıyıcı sistemine 2 katın kaçak olarak yapıldığı ve toplam 9 katın yükünün taşıtıldığı belirtildi.



Binanın teknik uygulama sorumlusu mimar Uğur Mısırlıoğlu ve proje mimarı Suzan Çayır'ın asli, binanın yapımı sırasında sürveyan olarak görev yapan Arzu Baran'ın tali kusurlu olduğu belirtilirken, binanın statik hesabını yapan, inşası aşamasında sorumluluğu olmayan Osman Mısırlıoğlu'nun kusurlu olmadığı kaydedildi. İddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ve inşaat teknikeri Arzu Keleş Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA