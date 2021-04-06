21 Kişi tüm eğitimleri başarı ile geçti
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21 Kişi tüm eğitimleri başarı ile geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
21 Kişi tüm eğitimleri başarı ile geçti

DÜZCE(İHA) – İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde AFAD Gönüllülük sisteminde kayıtlı olan kişilere son eğitimleri AFAD da yapıldı.

DÜZCE(İHA) – İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde AFAD Gönüllülük sisteminde kayıtlı olan kişilere son eğitimleri AFAD da yapıldı. Online ve uygulamalı eğitimlerin tamamında başarılı olan 21 kişi belgelerini aldı.

2021 yılının AFAD eğitim yılı seçilmesinin ardından Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü de çalışmalarını sürdürüyor. AFAD Gönüllülük sisteminde kayıtlı bulunan Düzceli Gönüllüler ilk olarak online eğitimlere girdi. Online olarak Birey ve Aileler için Afet bilinci eğitimini, Arama Kurtarma Faaliyetlerinde Kullanılan Düğümleri, Kişisel Stres Yönetimini, Afet risklerini anlama ve Afet risklerini azaltma eğitimlerini gördü. Eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan 21 AFAD gönüllüsüne son olarak AFAD İl Müdürlüğü'nde Hafif Arama ve Kurtarma, Yangın ve İnsani Yardım eğitimleri verildi. Eğitimlerin sonunda yapılan tatbikat ve yazılı sınavda başarılı olan gönüllere Afet ve Acil Durum çantası hediye edildi. - DÜZCE

21 Kişi tüm eğitimleri başarı ile geçti
21 Kişi tüm eğitimleri başarı ile geçti
21 Kişi tüm eğitimleri başarı ile geçti
21 Kişi tüm eğitimleri başarı ile geçti
21 Kişi tüm eğitimleri başarı ile geçti
21 Kişi tüm eğitimleri başarı ile geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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