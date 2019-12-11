: 21 kilo 850 gram afyon sakızı ele geçirildi

11.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:44

Mersin Limanı'nda bir konteynerde 21 kilo 850 gram afyon sakızı bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konteynerin Orta Doğu ülkelerinden Güney Amerika'ya gönderileceği ve transit geçiş için Mersin Limanı'nın kullanıldığını belirledi.

Ekipler, uyuşturucuların konservelere gizlendiğini tespit etti.

Olayla ilgili bir şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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