21 kilo 850 gram afyon sakızı ele geçirildi
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21 kilo 850 gram afyon sakızı ele geçirildi

Mersin Limanı'nda bir konteynerde 21 kilo 850 gram afyon sakızı bulundu.

11.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:44
21 kilo 850 gram afyon sakızı ele geçirildi

Limanı'nda bir konteynerde 21 kilo 850 gram afyon sakızı bulundu.

ekipleri, konteynerin Orta Doğu ülkelerinden 'ya gönderileceği ve transit geçiş için Mersin Limanı'nın kullanıldığını belirledi.

Ekipler, uyuşturucuların konservelere gizlendiğini tespit etti.

Olayla ilgili bir şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 21 kilo 850 gram afyon sakızı ele geçirildi
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