21 Kasım Pazar koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

21 Kasım Pazar günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı?

21 KASIM PAZAR TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 21 bin 177 yeni vaka tespit edildi.

21 KASIM PAZAR TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 21 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 21 bin 177 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 201'dan 195'e düştü. İyileşen hasta sayısı 34 bin 290 olurken toplam 350 bin 163 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre;21 bin 177 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 195 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 34 bin 290 hasta taburcu olurken bugün 350 bin 163 test yapıldı.

İKİNCİ DOZ ORANI YÜZDE 65'İN ALTINDA KALAN 8 İL VAR

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "İlk doz aşılanmada kısa sürede başarı elde ettiği halde, ikinci doz oranı %65'in altında kalan 8, %80'in altında kalan 59 ilimiz var. Aşılanmada halen kararsız olanlara hatırlatmak istiyoruz: İnsanlık aşıda istekli. Aşılanma oranı düşük ülkeler, aşı tedarik edemeyen ülkelerdir." dedi.

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