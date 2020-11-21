21 Kasım MasterChef Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? MasterChef 104. Bölümde Eleme Potasına Kim Gitti?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

21 Kasım MasterChef Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? MasterChef 104. Bölümde Eleme Potasına Kim Gitti?

21.11.2020 23:28 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:32
21 Kasım MasterChef Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? MasterChef 104. Bölümde Eleme Potasına Kim Gitti?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef her bölümüyle ilgi odağı olmayı başarıyor. 21 Kasım MasterChef Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? MasterChef 104. Bölümde Eleme Potasına Kim Gitti?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef her bölümüyle ilgi odağı olmayı başarıyor. MasterChef 2020 sezonunda her hafta bir yarışmacı eleniyor ve finale doğru adım adım yaklaşılıyor. MasterChef mutfaklarında rekabet tırmanıyor! MasterChef yarışmacıları hünerlerini sergileyerek şefleri etkilemeye ve MasterChef olmaya çalışıyorlar. MasterChef'in 21 Kasım'da yayınlanan son bölümünde 14. haftanın mavi ve kırmızı takımı 2. dokunulmazlık oyununa çıktı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020 hızlanan temposuyla izleyenleri Tv8'de toplamayı başarıyor. Mehmet, Danilo ve Somer şefin yarışmacıları kıyasıya rekabete soktukları MasterChef 2020 yarışmasında kısıtlı sürelerde en iyi yemekler, en iyi sunumlar oluşturulmaya çalışılıyor. Binlerce kişinin başvurduğu MasterChef 2020'de yarışmacılar arasındaki rekabet tırmanıyor. MasterChef 2020'ye dair merak edilenler haberimizde... MasterChef Türkiye'de 21 Kasım Cumartesi akşamı haftanın 2. dokunulmazlık oyunu Bursa'da gerçekleşti. Barbaros'un kaptanlığında mavi takım ile Serhat'in kaptanlığında kırmızı takım Bursa'daki misafirlerine yemekleri beğendirmeye çalıştılar. Bursa'da yapılan dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıkacak. İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takımdan Uğur eleme potasıan gitmişti. Eleme potasına giden 2. isim birazdan belli olacak!

İlgili Haberler

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef potaya kim gitti?
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef potaya kim gitti?
Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Kasım Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Masterchef eleme adayı kim oldu? 19 Kasım Masterchef eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
17 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı?
17 Kasım Masterchef ödül oyununu kim kazandı? Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Fatih Artman İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Kabak Deniz Türüç Ersun Yanal Samet Aybaba Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kasım Medya Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 21 Kasım MasterChef Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? MasterChef 104. Bölümde Eleme Potasına Kim Gitti? - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 23:36:38. #1.15#
title