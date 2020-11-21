21 Kasım MasterChef Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? MasterChef 104. Bölümde Eleme Potasına Kim Gitti?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef her bölümüyle ilgi odağı olmayı başarıyor. 21 Kasım MasterChef Dokunulmazlık Oyununu Hangi Takım Kazandı? MasterChef 104. Bölümde Eleme Potasına Kim Gitti?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef her bölümüyle ilgi odağı olmayı başarıyor. MasterChef 2020 sezonunda her hafta bir yarışmacı eleniyor ve finale doğru adım adım yaklaşılıyor. MasterChef mutfaklarında rekabet tırmanıyor! MasterChef yarışmacıları hünerlerini sergileyerek şefleri etkilemeye ve MasterChef olmaya çalışıyorlar. MasterChef'in 21 Kasım'da yayınlanan son bölümünde 14. haftanın mavi ve kırmızı takımı 2. dokunulmazlık oyununa çıktı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020 hızlanan temposuyla izleyenleri Tv8'de toplamayı başarıyor. Mehmet, Danilo ve Somer şefin yarışmacıları kıyasıya rekabete soktukları MasterChef 2020 yarışmasında kısıtlı sürelerde en iyi yemekler, en iyi sunumlar oluşturulmaya çalışılıyor. Binlerce kişinin başvurduğu MasterChef 2020'de yarışmacılar arasındaki rekabet tırmanıyor. MasterChef 2020'ye dair merak edilenler haberimizde... MasterChef Türkiye'de 21 Kasım Cumartesi akşamı haftanın 2. dokunulmazlık oyunu Bursa'da gerçekleşti. Barbaros'un kaptanlığında mavi takım ile Serhat'in kaptanlığında kırmızı takım Bursa'daki misafirlerine yemekleri beğendirmeye çalıştılar. Bursa'da yapılan dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununa çıkacak. İlk dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takımdan Uğur eleme potasıan gitmişti. Eleme potasına giden 2. isim birazdan belli olacak!