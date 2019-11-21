21.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:36

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Atıcı, Dünya Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Balıkçılar Forumunun, 1997 yılında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de aldığı kararla her yıl 21 Kasım'ın "Dünya Balıkçılık Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Balıkçılığın kültürel açıdan önemli bir yere sahip olduğunu belirten Atıcı, deniz ve iç sularda birçok insanın geçimini bu yolla sağladığını vurguladı.

Van Gölü'nün balıkçılıktaki önemine değinen Atıcı, şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2000'den 2018'e kadar Van'da 204 bin 461 ton, Bitlis'te 16 bin 248 ton inci kefali avlandı. Böylesine yüksek miktarlarda avlanan inci kefali bölgede yaşayan insanlar için en önemli gelir kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bu nedenle denizlerimize ve iç sularımıza koruma ve yönetim planları uygulanması gerekmektedir. Bununla birlikte sürdürülebilir balıkçılık için aşırı avcılık, kayıt dışı avcılık ve yasa dışı avcılık yapılmamalı, balıkların üreme ve göç alanları koruma altına alınmalıdır."

Su ürünlerinin sağlık açısından oldukça faydalı olduğuna dikkati çeken Atıcı, vatandaşların değerli besin kaynağını haftada en az iki kez tüketmeleri gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA