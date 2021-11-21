21 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Teknik Analiz

02:00 % 100 Futbol

03:00 Futbol Gecesi

05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

05:15 Gençlerbirliği - Tuzlaspor A.Ş.

06:58 İstiklal Marşı

07:40 Spor Toto 1. Lig Özetler

07:55 Takvim Yaprakları

08:00 % 100 Futbol

08:55 Spor Kitaplığı

09:00 Spor Sabahı

09:30 Dünya Süperbike Şampiyonası

10:15 Spor Bülteni

11:00 Dünya Süperbike Şampiyonası

11:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

12:00 Derbi Özel

13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Kocaelispor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü

18:00 % 100 Futbol

18:55 Adanaspor A.Ş.- MKE Ankaragücü

19:45 % 100 Futbol Devre Arası

20:00 Adanaspor A.Ş.- MKE Ankaragücü

21:00 % 100 Futbol

22:00 Teknik Analiz

23:00 Futbol Gecesi

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

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