21 Kasım 2021 TRT spor Yayın Akışı
21 Kasım 2021 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:15 Gençlerbirliği - Tuzlaspor A.Ş.
06:58 İstiklal Marşı
07:40 Spor Toto 1. Lig Özetler
07:55 Takvim Yaprakları
08:00 % 100 Futbol
08:55 Spor Kitaplığı
09:00 Spor Sabahı
09:30 Dünya Süperbike Şampiyonası
10:15 Spor Bülteni
11:00 Dünya Süperbike Şampiyonası
11:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
12:00 Derbi Özel
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Kocaelispor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü
18:00 % 100 Futbol
18:55 Adanaspor A.Ş.- MKE Ankaragücü
19:45 % 100 Futbol Devre Arası
20:00 Adanaspor A.Ş.- MKE Ankaragücü
21:00 % 100 Futbol
22:00 Teknik Analiz
23:00 Futbol Gecesi
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
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