21 Kasım 2021 Haberleri
21 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İddialara gülücükle yanıt verdiler
- Fener'e galibiyeti getiren gol sonrası GS TV spikerleri masayı yumrukladı: Aman yarabbim
- Volkan Demirel'den Galatasaray'ın koreografisine olay gönderme: Sahadaki Koreliyi unuttular
- Golü iptal edilen Diagne çılgına döndü: Aynısını Rize'de verdiniz
- Suudi Arabistan beyaza büründü, görenler şaştı kaldı
- Derbinin kahramanlarından Mesut Özil, taraftarı mest etti: Fenerbahçe'mle büyüdüm
- Kadıköy bitti, Seyrantepe başladı! Galatasaray, Fenerbahçe'yi evinde 8 yıldır yenemiyor
- Ormanlık alandaki vahşette yaşlı adamın kesik başı aranıyor
- Köprüden kendini 50 metre boşluğa bırakan genç kadın hayatını kaybetti
- Fenerbahçeli futbolcular kendinden geçti! Galatasaray'ın stadında çılgın kutlama
- Yayıncı kuruluştan olay hareket! Burak Elmas eleştiriye başlayınca canlı yayını kestiler
- Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: O davaları geri çekme, sonuna kadar götür
- Son Dakika: Derbi mağlubiyeti sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan çok sert hakem isyanı: TFF'ye gideceğim
- İlk derbisinde Fenerbahçe'yi ayakta tuttu! Berke Özer maçta son düdüğün çalmasıyla hüngür hüngür ağladı
- G.Saray'ın Squid Game koreografisine F.Bahçe'nin cevabı sosyal medyayı yıktı: 1905 numaralı oyuncu elendi
- Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir derbi! 10 kişi kalan Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti
- Son Dakika: Bulgaristan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, Rumen Radev kazandı
- Sarı kart görünce sinirden çılgına döndü! Fatih Terim'den derbinin hakemine olay sözler
- Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir dahil onlarca ile kritik uyarı! Yağmur ve kar etkili olacak
- Dev derbiye Halil Umut Meler damgası! Kartı bir an olsun elinden düşmedi
- Elektrik akımına kapılıp metrelerce yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti
- Her şey Mesut Özil'e çakmak atılmasıyla başladı! Derbide ortalık savaş alanına döndü
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 195 kişi vefat etti, 21 bin 177 yeni vaka tespit edildi
- Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'li Altay'dan net yanıt: Seçim kararının alındığı gün belli olur
- Derbi öncesi büyük izdiham! Yüzlerce Galatasaray taraftarı stadyumun kapılarına dayandı
- Güldür Güldür'de seyircinin Kemal Sunal anısı Ali Sunal'ı duygulandırdı
- Galatasaray tribünlerinde Squid Game koreografisi: Hazırsanız oyuna başlıyoruz
- İhbara giden ekipler, başı bedeninden kopmuş ceset buldu
- Dev derbi öncesi Fatih Terim'den öğrencilerine tek cümlelik öğüt: Oyundan zevk alın
- 82 yaşındaki kadın, 36 yaşındaki adamla evlendi: Cinsel hayatımız çok iyi gidiyor
- 5 çocuk kaçırdıkları otomobille kaza yaptı! 4'ü olay sonrası kaçtı
- 'Öldü' diye morga konulan adamın 6 saat sonra yaşadığı ortaya çıktı
- Vitor Pereira eleştirilen sistemini derbide değiştirdi: Bunu oynayabilecek kapasitemiz var
- Dur ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu
- Çöplükte kadın çantası içerisinde cenin bulundu
- Dev derbinin her dakikası olay! Nefis gol VAR'a takıldı
- Köylüler yarı insan yarı köpek yüzünden ormana giremiyor! İşte bugüne kadarki en net fotoğrafı
- Derbi öncesi sürpriz ziyaret! Fenerbahçe taraftarının sevgilisi Lugano, Aziz Yıldırım'la buluştu
- Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldıracağı iddia edildi
- Hamile sevgilisini öldürüp köpeklere yediren ünlü kalecinin paylaşımına tepki yağıyor
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
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