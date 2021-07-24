21 ilin kesiştiği Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor
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21 ilin kesiştiği Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram dönüşü yoğunluğu devam ediyor.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram dönüşü yoğunluğu devam ediyor. Çankırı il sınırından başlayıp Karabük ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki otoban gişelerine kadar uzanan yaklaşık 70 kilometrenin üzerinde araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası ulaşımda dönüşler devam ediyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan D-100 Karayolu 1325 rakımlı Kemikli Rampaları'nda trafik yoğunluğunda araçlar yavaş yavaş ilerliyor. Özelikle Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşe geçen binlerce aracın Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan 70 kilometrenin üzerindeki kısımda uzun kuyruklar oluştu.

Dün akşam saatlerinden itibaren dönüşlerin devam ettiği yolda, yoğun trafik Gerede otoban gişelerine kadar uzun kuyruklar oluşturdu.

(Yasin Erdem/İHA)

21 ilin kesiştiği Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor
21 ilin kesiştiği Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor
21 ilin kesiştiği Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor
21 ilin kesiştiği Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor
21 ilin kesiştiği Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor
21 ilin kesiştiği Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor
21 ilin kesiştiği Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor
21 ilin kesiştiği Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor
21 ilin kesiştiği Kemikli Rampaları'nda kilometrelerce dönüş kuyruğu devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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