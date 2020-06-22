'21 Haziran' uzun yaşamanın farkındalık günü olarak kutlanacak
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'21 Haziran' uzun yaşamanın farkındalık günü olarak kutlanacak

Sağlıklı uzun yaşamaya dikkat çekmek için bu konuda çeyrek asırlık tecrübesi olan Dünya Yaşlanma Konseyi, Hollanda İbni Sina Enstitüsü ve Well World Longevity Club, en uzun gün olan 21 Haziran'ı "Global Longevity Day" ilan etti.

'21 Haziran' uzun yaşamanın farkındalık günü olarak kutlanacak
22.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:11

21. yüzyılda koruyucu sağlık, uzun ve kaliteli yaşam yaklaşımları, ileri yaşları konforlu yaşama tüm uluslararası kuruluşların, devletlerin, ilgili kurumların gündeminde ön plana çıkıyor.Sağlık ve bilimdeki gelişmeler, önleyici yaklaşımlar, bilgi ve hizmetlere kolay erişim, global ulaşım ağının etkinliği sayesinde insan ömrü oldukça uzadı.

Global Longevity Day'e dikkat çekmek ve salgın süresinde hayatını kaybeden yaşlılarımızı anmak için Türkiye'de 21 Haziran saat 21.00'de, dünyada da herkes kendi ülkesinin saatine uygun şekilde ışıkları açıp kapayarak "1 dakika karanlık ömür boyu aydınlık" mottosu ile farkındalık yarattı. Tüm dünyada istatistikler gösterdi ki Covid19 salgın sürecinden en çok ileri yaştaki insanlar etkilendi. Hem hastalık sürecini zor geçirdiler hem de karantina da en fazla fedakarlığı yapan oldu. Bu tablo, tüm dünyaya uzun yaşamaktan ziyade bu uzun ömrü sağlıklı, aktif, üretken, kaliteli geçirmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı.

Sağlıklı Yaşam Hareketi Başlatıldı

Salgınla birlikte, tüm dünya eş zamanlı olarak sağlık sınavından geçti. Bazı ülkeler sınıfta kalırken Türkiye'nin ise yıldızı parladı. Ülkemiz, medeniyetlerin ve kıtaların kesişme noktasında konumlanması, üretken genç nüfusu, 200'ün üzerinde üniversitesi ile sağlıklı uzun yaşamın sırlarını sürdürülebilir olarak tüm dünyayla beraber çözmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda bundan böyle her yıl, dünyadaki en uzun yaşayan kişilere ulaşılacak onlardan sağlıklı uzun ömür sürmenin sırları öğrenilecek ve toplumla paylaşılacak.Global Longevity Day projesiyle tüm dünyada haberleşme ve iletişim ağı oluşturulması planlanmış, bu alanda çalışması olan üniversite ve kuruluşların envanteri çıkarılarak, sağlıklı yaşlanma hareketi başlatılıp, bunun da sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Proje, Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontoloji Uzmanı Dr.Kemal Aydın, Esteworld Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tuncer ve Well World Longevity Club Medikal Direktörü Burak Tuncer arasında imzalanan protokol ile hayata geçti. 2021 yılında yapılması planlanan Dünya Halk Sağlığı Konferansı ise "Longevity" teması ile toplanacak. Longevity konseyinin oluşturulması, kurultay çalışmaları, konferanslar, film ve sanat festivalleri, fotoğraf yarışmaları, sağlıklı uzun yaşam temasını işleyen okul klüplerinin kurulması ve uluslararası iş birliklerinin oluşturulması gibi etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler

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