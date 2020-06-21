21 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Can Kaybı Kaç Oldu?
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21 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Can Kaybı Kaç Oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 21 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 21 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 21 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

21 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Can Kaybı Kaç Oldu?
21.06.2020 21:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 21 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 21 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 21 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 21 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

21 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 40.496 test yapıldığı ve 1.192 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 23 kişi hayatını kaybetti ve 1.412 kişi iyileşti.

21 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

21 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 187.685 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.950'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 803, toplam entübe hasta sayısının ise 327 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 160.240 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." dedi.

Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/POWWGWLxld

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2020

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Kaynak: Tamindir

Manşet

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