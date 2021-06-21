21 Haziran Pazartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
21 Haziran Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda izleyicilerin karşısına hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek. EDHO, Survivor, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uyanış Büyük Selçuklu, Sadakatsiz, Aşkın Tarifi yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 21 Haziran Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 21 Haziran yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 21 Haziran Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
18 HAZİRAN CUMA TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021
00:15 Survivor Ekstra
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Alev Alev
10:15 Cam Tavanlar
13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
23:15 Cam Tavanlar
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şevkat Yerimdar
13:45 Aşk Mantık İntikam
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Şef Akademi
23:00 Aşk Mantık İntikam
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Maraşlı
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
00:20 Baş Belası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:30 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Yüksek Sosyete
11:15 Kaçak Gelinler
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:15 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Ada Masalı
22:30 Kabuktaki Hayalet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:35 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:00 Vuslat
11:05 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:00 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Kuzey Makedonya-Hollanda" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Finlandiya -Belçika" (Canlı)
00:15 Teşkilat (Altyazılı)
02:30 Ev Sineması Kuşağı "Biz Bir Dolaşalım"
04:00 Kalk Gidelim