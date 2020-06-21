21 Haziran Pazar İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 21 Haziran 2020!
21 Haziran Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
21.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:02
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 21 Haziran Pazar İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 21.06.2020 07:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.